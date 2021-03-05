Депутати Ради звернулися до МАГАТЕ для перевірки білоруської АЕС

Міжфракційне об'єднання "Чиста енергія - здорове навколишнє середовище" звернулося в Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з проханням невідкладно перевірити білоруську атомну електростанцію на предмет дотримання заходів безпеки.

"Просимо вас здійснити детальну належну інспекцію на відповідність Білоруської АЕС всім вимогам безпеки", - йдеться у зверненні.

Депутати стурбовані ситуацією з безпекою експлуатації об'єкта і вказують на низку аварійних ситуацій, які сталися на АЕС з моменту її запуску.

Також міжфракційне об'єднання посилається на публічні повідомлення про можливе пошкодження корпусу реактора першого блоку станції при його установці.