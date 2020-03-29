Депутаты профильного комитета поддержали кандидатуру Буславец на должность главы Минэнерго

Фото: Ольга Буславец (facebook.com)

Они также выступили против разделения министерства на два других

Народные депутаты, члены комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг обратились в письме к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой как можно быстрее внести кандидатуру министра энергетики и окружающей среды на ближайшем заседании парламента, а также выразили поддержку Ольге Буславец. Об этом сообщает "Зеркало недели", передает РБК-Украина.

"17 марта в средствах массовой информации начала появляться информация о возможном назначении на должность министра энергетики и защиты окружающей среды Буславец Ольги Анатолиевны. Мы хотим выразить поддержку этому кандидату и подчеркнуть, что Буславец О. А. является настоящим профессионалом в области энергетики, кандидатом технических наук, заслуженным энергетиком Украины. Более 14 лет Буславец работала на руководящих должностях в министерстве энергетики, где зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист, умелый организатор, который действует планомерно и результативно. Последние годы она была на передовой реформирования рынка электрической энергии, активно способствовала обеспечению безопасности государства и финансовой стабильности субъектов энергетики, защите прав потребителей электрической энергии", - говорится в тексте обращения депутатов.

В обращении депутатов говорится что назначение Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды позитивно повлияет на отрасль и стабилизирует работу министерства.

Также в обращении говорится, что большинство народных депутатов, членов профильных комитетов, считают сегодня нецелесообразным разделение министерства энергетики и защиты окружающей среды на два отдельных министерства учитывая необходимость сохранения времени для решения насущных проблем энергетической отрасли Украины.

"Поскольку энергетическая отрасль является фундаментальной для экономики государства, мы считаем, что Минэнерго должен возглавлять профессионал в энергетической сфере, а вопросы формирования и реализации внутренней политики должны быть возложены на первого заместителя министра", - отмечают они.

Депутаты просят "безотлагательно внести кандидатуру министра энергетики и защиты окружающей среды на ближайшем заседании Верховной Рады", которая запланирована на 30 марта.

Отметим также, что в качестве заместителя Ольги Буславец рассматривался нынешний и.о. министра энергетики Виталий Шубин, однако он не прошел полиграф. Его и Буславец проверяли в первую очередь на предмет возможного лоббизма интересов компаний Рината Ахметова.

Как писало РБК-Украина ранее, 17 марта первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что парламент может назначить еще несколько министров в ближайшее время. Нардеп подчеркнул, что первоочередным из кадровых вопросов является назначение министра энергетики.