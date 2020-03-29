ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Депутаты профильного комитета поддержали кандидатуру Буславец на должность главы Минэнерго

Новости » Политика     29.03.2020 - 13:05
Депутаты профильного комитета поддержали кандидатуру Буславец на должность главы Минэнерго
Фото: Ольга Буславец (facebook.com)

Они также выступили против разделения министерства на два других

Народные депутаты, члены комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг обратились в письме к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой как можно быстрее внести кандидатуру министра энергетики и окружающей среды на ближайшем заседании парламента, а также выразили поддержку Ольге Буславец. Об этом сообщает "Зеркало недели", передает РБК-Украина.

"17 марта в средствах массовой информации начала появляться информация о возможном назначении на должность министра энергетики и защиты окружающей среды Буславец Ольги Анатолиевны. Мы хотим выразить поддержку этому кандидату и подчеркнуть, что Буславец О. А. является настоящим профессионалом в области энергетики, кандидатом технических наук, заслуженным энергетиком Украины. Более 14 лет Буславец работала на руководящих должностях в министерстве энергетики, где зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист, умелый организатор, который действует планомерно и результативно. Последние годы она была на передовой реформирования рынка электрической энергии, активно способствовала обеспечению безопасности государства и финансовой стабильности субъектов энергетики, защите прав потребителей электрической энергии", - говорится в тексте обращения депутатов.

В обращении депутатов говорится что назначение Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды позитивно повлияет на отрасль и стабилизирует работу министерства.

Также в обращении говорится, что большинство народных депутатов, членов профильных комитетов, считают сегодня нецелесообразным разделение министерства энергетики и защиты окружающей среды на два отдельных министерства учитывая необходимость сохранения времени для решения насущных проблем энергетической отрасли Украины.

"Поскольку энергетическая отрасль является фундаментальной для экономики государства, мы считаем, что Минэнерго должен возглавлять профессионал в энергетической сфере, а вопросы формирования и реализации внутренней политики должны быть возложены на первого заместителя министра", - отмечают они.

Депутаты просят "безотлагательно внести кандидатуру министра энергетики и защиты окружающей среды на ближайшем заседании Верховной Рады", которая запланирована на 30 марта.

Отметим также, что в качестве заместителя Ольги Буславец рассматривался нынешний и.о. министра энергетики Виталий Шубин, однако он не прошел полиграф. Его и Буславец проверяли в первую очередь на предмет возможного лоббизма интересов компаний Рината Ахметова.

Как писало РБК-Украина ранее, 17 марта первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что парламент может назначить еще несколько министров в ближайшее время. Нардеп подчеркнул, что первоочередным из кадровых вопросов является назначение министра энергетики.

Рада на внеочередном заседании может утвердить трех министров Магомедов: в совете по противодействию коронавирусу нужна подгруппа по работе промышленности
Новости Украины МинэнергоВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь