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Депутаты предлагают до 10 лет тюрьмы за невозвращение мужчин из-за границы во время войны

Фото: в Верховной раде предлагают вернуть всех мужчин из-за границы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной раде зарегистрирован законопроект об обязанности людей, которые согласно закону подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, вернуться в Украину из-за границы. Они должны это сделать в течение 15 дней после введения военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 7265.

Согласно проекту, в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного положения лица, которые согласно закону подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, а также члены Кабинета министров, руководители органов государственной власти и их заместители, народные депутаты, сельские, поселковые, городские головы, работники правоохранительных органов, судьи, судьи Конституционного суда Украины, прокуроры, которые находятся за пределами Украины, при отсутствии уважительных причин, обязаны вернуться в Украину.

Уважительными причинами являются запрет на выезд из страны пребывания, стихийные бедствия, катастрофы, аварии, командировки, пребывания на стационарном лечении или иные обстоятельства, которые препятствуют выезду из страны пребывания.

Криминальный кодекс предлагается дополнить статьей:

"Невыполнение требований о возврате в Украину без уважительных причин после введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях человеком, который согласно закону, подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, другого человека, который в соответствии с законом обязан вернуться в Украину из-за границы, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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