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Депутати пропонують до 10 років в'язниці за неповернення чоловіків з-за кордону під час війни

Фото: у Верховній раді пропонують повернути усіх чоловіків з-за кордону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований законопроект щодо обов’язку осіб, які згідно з законом підлягають призову на військову службу під час мобілізації, повернутися в Україну з-за кордону. Вони повинні це зробити протягом 15 днів після запровадження воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону № 7265.

Згідно з проектом, у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану особи, які згідно з законом підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а також члени Кабінету міністрів, керівники органів державної влади та їх заступники, народні депутати, сільські, селищні, міські голови, працівники правоохоронних органів, судді, судді Конституційного суду України, прокурори, які перебувають за межами України, за відсутності поважних причин, зобов’язані повернутися в Україну.

Поважними причинами є заборона на виїзд з країни перебування, стихійні лиха, катастрофи, аварії, відрядження, перебування на стаціонарному лікуванні чи інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування.

Кримінальний кодекс пропонується доповнити статтею:

"Невиконання вимог у щодо повернення в Україну без поважних причин після введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях особою, яка згідно з законом підлягає призову на військову службу під час мобілізації, іншої особи, яка відповідно до закону зобов’язана повернутись в Україну із-за кордону, - карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років".

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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