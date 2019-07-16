Нардепи ще не отримали звернення про скликання позачергової сесії

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У президента сьогодні заявили про плани скликати сесію на 18 липня

Народні депутати поки не отримали офіційного звернення від президента України про скликання позачергового засідання парламенту. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова підкомітету з питань виборів і референдумів Комітету Верховної ради з питань правової політики та правосуддя Олександр Черненко.

"Сьогодні вівторок. Але я чув про наміри скликання позачергового засідання на четвер тільки з медіа. Я не бачу як це можливо зробити за процедурою. Відповідне рішення необхідно не з сьогодні на завтра. А хоча б за пару днів. Поки що депутати не мають жодної інформації про позачергову сесію. Планую зустрічі з виборцями в тому числі і на четвер. Якщо зявиться інформація, то будемо приймати певні рішення", - повідомив Черненко.

Він наголосив, що згідно статті 83-ї Конституції України позачергові сесії Верховної ради, із зазначенням порядку денного, скликаються головою Верховної ради на вимогу президента України або на вимогу не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу парламенту.

"Сьогодні я не чув від президента, що він буде скликати. Я вже маю на четвер певні плани. Змінювати свою плани тому, що щось сказав Рябошапка, я не збираюсь. Буде звернення президента, буде рішення Голови ВР, будемо приймати рішення. Треба буде, значить прибудемо. Я думаю, що депутати встигнуть прибути з округів. 12 годин має вистачити, Україна все таки не Канада", - додав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у президента Володимира Зеленського планують вже на четвер, 18 липня, скликати позачергову сесію парламента і вимагати прийняти законодавство щодо Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, 13 липня спікер Верховної Ради заявив про закриття десятої сесії парламенту. Він тоді заявив, що з 15 по 19 липня народні депутати працюють у комітетах, комісіях і фракціях.