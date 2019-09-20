Депутаты нашли много недостатков в проекте Государственного бюджета

Депутаты Верховной рады нашли недостатки в проекте закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Стефанчука, соотношение минимальной заработной платы и минимального потребительского уровня "вызывает вопросы".

"Мы уже видим там много недостатков, мы будем об этом говорить. Соотношение минимальной заработной платы, минимального потребительского уровня - это все вызывает вопросы. Вопрос в том, почему не выделены те области, в которых мы хотим видеть определенный рост. Поэтому сегодня проведена дискуссия . Я думаю, что после нее мы вместе поработаем над этим документом. Но еще раз говорю, это только первый вариант"- заявил Стефанчук

По словам нардепа Александра Качуры, в бюджете заложен слишком маленький прожиточный минимум.

"Мы сегодня зададим все вопросы Маркаровой и Гончаруку, после этого будут вноситься правки. У меня единственное замечание, что прожиточный минимум не соответствует действительности. Мы должны найти механизмы для того, чтобы минимум был увеличен. Ведь за 2 тыс. грн невозможно выжить в Украине", - заявил Качура.

Напомним, на заседании Верховной рады в пятницу, 20 сентября, будет представлен проект закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Представлять госбюджет на 2020 год будет министр финансов Оксана Маркарова.

РБК-Украина писало, что Кабинет министров в государственном бюджете на 2020 год предлагает повысить с 1 января минимальную заработную плату на 550 гривен, а также заложить 245,8 миллиардов гривен на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне.