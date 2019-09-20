Депутати знайшли багато недоліків у проекті Державного бюджету

Депутати Верховної ради знайшли недоліки в проекті закону "Про державний бюджет України на 2020 рік". Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Стефанчука, співвідношення мінімальної заробітної плати та мінімального споживчого рівня "викликає питання".

"Ми вже бачимо там багато недоліків, ми будемо про це говорити. Співвідношення мінімальної заробітної плати, мінімального споживчого рівня - це все викликає питання. Питання в тому, чому не виділені ті галузі, по яких ми хочемо бачити певне зростання. Тому сьогодні проведено дискусію. Я думаю, що після неї ми разом попрацюємо над цим документом. Але ще раз кажу, це тільки перший варіант", - заявив Стефанчук

За словами нардепа Олександра Качури, в бюджеті закладено занадто малий прожитковий мінімум.

"Ми сьогодні задамо всі питання Маркаровій та Гончаруку, після цього будуть вноситись правки. У мене єдине зауваження, що прожитковий мінімум не відповідає дійсності. Ми повинні знайти механізми для того, щоб мінімум був збільшений. Адже 2 тис. грн неможливо вижити в Україні", - заявив Качура.

Нагадаємо, на засіданні Верховної ради у п'ятницю, 20 вересня, буде представлений проект закону "Про державний бюджет України на 2020 рік". Представляти держбюджет на 2020 рік буде міністр фінансів Оксана Маркарова.

РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів у державному бюджеті на 2020 рік пропонує підвищити з 1 січня мінімальну заробітну плату на 550 гривень, а також закласти 245,8 мільярдів гривень на різних розпорядників, які залучені до безпеки і оборони.