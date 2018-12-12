Депутати і Мінфін запропонували змінити порядок розмитнення "євроблях"

Фото: мітинг власників євроблях (Віталій Носач, РБК-Україна)

Митникам заборонять самостійно оцінювати автомобіль, якщо є документи щодо його вартості

Народні депутати та Міністерство фінансів підготували ряд змін до Тимчасового порядку митного оформлення транспортних засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію глави комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніні Южаніної у Facebook.

Як зазначила Южаніна, ці зміни мають вирішити проблему коригування митними органами вартості транспортних засобів.

Отже після прийняття змін, "якщо особа, яка здійснює митне оформлення авто, надасть офіційні документи, котрі підтверджують заявлену вартість транспортного засобу, зокрема банківські платіжні документи або договір купівлі-продажу, або копії митних декларацій країни відправлення, митна вартість коригуватися не буде", повідомила Южаніна.

В іншому випадку митні органи матимуть право перевірити достовірність заявленої вартості авто. Перевірка базуватиметься на інформації про вартість аналогічного транспортного засобу в країні останньої реєстрації авто, додала голова комітету.

У разі якщо вартість авто, щодо якого здійснюється митне оформлення, дорівнює або є вищою за нижню межу діапазону вартості аналогічного транспортного засобу без ПДВ, заявлена митна вартість не коригуватиметься. Якщо нижчою - митна вартість авто встановлюватиметься не вище рівня нижньої межі такого діапазону, розповіла Южаніна.

Нагадаємо, що закони про розмитнення авто на іноземних номерах ("євроблях") №8487 і №8488 набули чинності 25 листопада 2018 року.

Як повідомляло РБК-Україна, першу "евробляху" за новим законом розмитнили майже за 2 тисячі доларів.