Депутаты Львовского облсовета предложили переименовать Россию
Депутаты Львовского областного совета предложили переименовать Россию в Московию. Обращение направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Львовского облсовета от 21 декабря.
"Мы, депутаты Львовского областного совета обращаемся к президенту Украины и Верховной Раде с требованием восстановить историческую справедливость и в дальнейшем использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация", - говорится в обращении.
Отмечается, что новое название России предлагается использовать как на государственном и официальном, так и общественном уровнях и в украинских СМИ. В отношении граждан РФ депутаты облсовета предложили называть "московитами".
Отметим, 17 декабря с аналогичным обращением к президенту Украины и Верховной раде выступили депутаты Ровенского облсовета.