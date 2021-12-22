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Депутаты Львовского облсовета предложили переименовать Россию

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Львов, Среда 22 декабря 2021 17:00
Депутаты Львовского облсовета предложили переименовать Россию Фото: Львовский облсовет предложил переименовать Россию (lvivoblrada.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Депутаты Львовского областного совета предложили переименовать Россию в Московию. Обращение направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Львовского облсовета от 21 декабря.

"Мы, депутаты Львовского областного совета обращаемся к президенту Украины и Верховной Раде с требованием восстановить историческую справедливость и в дальнейшем использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация", - говорится в обращении.

Отмечается, что новое название России предлагается использовать как на государственном и официальном, так и общественном уровнях и в украинских СМИ. В отношении граждан РФ депутаты облсовета предложили называть "московитами".

Отметим, 17 декабря с аналогичным обращением к президенту Украины и Верховной раде выступили депутаты Ровенского облсовета.

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Российская Федерация Львов
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