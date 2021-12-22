ru ua
Чт, 23 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Депутати Львівської облради запропонували перейменувати Росію

Новость на русском →
Львів, Середа 22 грудня 2021 17:00
Депутати Львівської облради запропонували перейменувати Росію Фото: Львівська облрада запропонувала перейменувати Росію (lvivoblrada.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Депутати Львівської обласної ради запропонували перейменувати Росію в Московію. Звернення направлено президенту України Володимиру Зеленському та Верховній раді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Львівської облради від 21 грудня.

"Ми, депутати Львівської обласної ради звертаємося до президента України та Верховної ради з вимогою відновити історичну справедливість і надалі використовувати назву Московія замість Росія і Російська Федерація", - йдеться у зверненні.

Зазначається, що нову назву Росії пропонується використовувати як на державному та офіційному, так і громадському рівнях і в українських ЗМІ. Щодо громадян РФ депутати облради запропонували називати "московитами".

Зазначимо, 17 грудня з аналогічним зверненням до президента України та Верховної ради виступили депутати Рівненської облради.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Львів
NEWS
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
DAILY
Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити