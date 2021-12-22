Депутати Львівської облради запропонували перейменувати Росію

Депутати Львівської обласної ради запропонували перейменувати Росію в Московію. Звернення направлено президенту України Володимиру Зеленському та Верховній раді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Львівської облради від 21 грудня.

"Ми, депутати Львівської обласної ради звертаємося до президента України та Верховної ради з вимогою відновити історичну справедливість і надалі використовувати назву Московія замість Росія і Російська Федерація", - йдеться у зверненні.

Зазначається, що нову назву Росії пропонується використовувати як на державному та офіційному, так і громадському рівнях і в українських ЗМІ. Щодо громадян РФ депутати облради запропонували називати "московитами".

Зазначимо, 17 грудня з аналогічним зверненням до президента України та Верховної ради виступили депутати Рівненської облради.