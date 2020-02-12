Депутаты группы "Довира" предлагают убрать кэшбек из законов о РРО

Фото: Олег Кулинич (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также депутаты "Довиры" предлагают отменить ненужную отчетность для предпринимателей

Принятие новых законов о РРО было крайне негативно воспринято бизнес-средой, особенно малым бизнесом, который работает по упрощенной системе налогообложения, поэтому представители депутатской группы "Довира" зарегистрировали законопроекты №2645-1 и №2665, призванные откорректировать наиболее спорные положения этих уже действующих законов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель депутатской группы и соавтор законопроектов Олег Кулинич, передает РБК-Украина.

"Мы предлагаем отменить так называемый "кэшбек". Понятно, что этим механизмом предлагалось стимулировать покупателей самым способствовать цели вывода нелегально работающего бизнеса из "тени". Но, по факту, этот механизм никогда не сможет стать по-настоящему эффективным", - отмечает Кулинич.

В то же время, по мнению депутата, норма о кэшбеке с большой вероятностью станет средством дополнительного давления на бизнес со стороны налоговых органов и приведет к многократному увеличению количества фактических проверок, тем более - на основе очень субъективного подхода.

"Во-вторых, мы предлагаем отменить отчетность предпринимателей, устанавливающих себе соответствующее программное обеспечение на смартфон или другое устройство, которое будет использоваться для проведения расчетных операций... Если налоговые органы в режиме онлайн полностью контролируют проведение всех операций предпринимателя через соответствующую систему, то какая еще отчетность со стороны предпринимателей для них нужна?" - считает соавтор законопроектов.

По мнению Кулинича, такая отчетность является фактически дублированием той же самой информации, которая уже есть у налоговых органов - просто в другом виде. Кроме того, авторы законопроекта предлагают вернуть размеры штрафов к уровню, который существовал до введения в действие последних законов о РРО.

"Вряд ли малому бизнесу, который только начинает становиться в Украине на ноги, нужен эффект "холодного душа". Это еще больше может загнать его "в тень", - предполагает Олег Кулинич.

Депутат, в частности, приводит пример возможного наложения штрафа исключительно из-за возникновения технических проблем.

"Действующий закон содержит требование, в случае отсутствия связи и непроведения операций через электронную систему, отправить в налоговые органы отчетность в течение часа после возобновления связи. Получается, что на штраф можно нарваться в любое время дня и ночи и застраховаться от этого просто невозможно. По нашему мнению, система должна работать таким образом, чтобы автоматически подтягивать информацию о проведенных в режиме офлайн операциях, а не ждать, пока это сделает предприниматель, да еще и в течение всего лишь часа времени", - резюмировал парламентарий.

Напомним, что в ряде регионов Украины прошли акции предпринимателей с требованием прекратить действие норм законов №128-ІХ "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг2 и №129- ІХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг".