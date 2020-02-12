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Депутати групи "Довіра" пропонують прибрати кешбек із законів про РРО

Новини » Економіка     12.02.2020 - 14:41
Депутати групи "Довіра" пропонують прибрати кешбек із законів про РРО
Фото: Олег Кулініч (з відкритих джерел)

Також депутати "Довирі" пропонують скасувати непотрібну звітність для підприємців

Прийняття нових законів про РРО було вкрай негативно сприйнято бізнес-середовищем, особливо малим бізнесом, який працює за спрощеною системою оподаткування, тому представники депутатської групи "Довіра" зареєстрували законопроекти №2645-1 і №2665, покликані відкоригувати найбільш спірні положення цих вже діючих законів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова депутатської групи і співавтор законопроектів Олег Кулініч, передає РБК-Україна.

"Ми пропонуємо скасувати так званий "кешбек". Зрозуміло, що цим механізмом пропонувалося стимулювати покупців самим сприяти меті виведення нелегально працюючого бізнесу з "тіні". Але, по факту, цей механізм ніколи не зможе стати по-справжньому ефективним", - зазначає Кулинич.

У той же час, на думку депутата, норма про кешбек з великою ймовірністю стане засобом додаткового тиску на бізнес з боку податкових органів і призведе до багаторазового збільшення кількості фактичних перевірок, тим більше - на основі дуже суб'єктивного підходу.

"По-друге, ми пропонуємо скасувати звітність підприємців, що встановлюють собі відповідне програмне забезпечення на смартфон або інший пристрій, яке буде використовуватися для проведення розрахункових операцій... Якщо податкові органи в режимі онлайн повністю контролюють проведення всіх операцій підприємця через відповідну систему, яка ще звітність з боку підприємців для них потрібна?" - вважає співавтор законопроектів.

На думку Кулініча, така звітність фактично є дублюванням тієї ж самої інформації, яка вже є у податкових органів - просто в іншому вигляді. Крім того, автори законопроекту пропонують повернути розміри штрафів до рівня, який існував до введення в дію останніх законів про РРО.

"Навряд чи малому бізнесу, який тільки починає ставати в Україні на ноги, потрібен ефект "холодного душу". Це ще більше може загнати його "в тінь", - припускає Олег Кулініч.

Депутат, зокрема, наводить приклад можливого накладення штрафу виключно через виникнення технічних проблем.

"Діючий закон містить вимогу, у випадку відсутності зв’язку і непроведення операцій через електронну систему, відправити в податкові органи звітність протягом години після поновлення зв’язку. Виходить, що на штраф можна наразитися у будь-яку годину дня і ночі і застрахуватися від цього просто неможливо. Натомість, на нашу думку, система повинна працювати таким чином, аби автоматично підтягувати інформацію про проведені в режимі офлайн операції, а не чекати, поки це зробить підприємець, та ще й протягом всього-навсього години часу", - резюмував парламентарій.

Нагадаємо, що в низці регіонів України відбулися акції підприємців з вимогою припинити дію норм законів №128-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг "та №129-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг".

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