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Депутаты Европарламента призвали власти Украины принять участие в Марше равенства в Киеве

НовостиПолитика    09.06.2018 - 19:10
Фото: Марш равенства (РБК-Украина)
Фото: Марш равенства (РБК-Украина)

В ЕП призывают власти Украины обеспечить безопасность участников Марша равенства в Киеве

Депутаты Европарламента призвали власти Украины принять участие в Марше равенства в Киеве. Открытое письмо с подписью 35 депутатов опубликовано на сайте члена Европарламента Ребекки Хармс.

"Мы призываем украинских лидеров и власти присоединятся к своим гражданам на Марше равенства 17 июня. Сделайте историю и станьте с украинцами, которые маршируют к сильной, разнообразной и равноправной демократии внутри нашей европейской семьи", - говорится в письме.

Как отмечается в документе, одним из основополагающих принципов Европейского союза является обеспечение равных прав для всех,
независимо от их пола, национальности, цвета кожи или сексуальной ориентации. Евродепутаты, в частности, поприветствовали прогресс Украины на пути к европейской интеграции.

"Два года безболезненных событий на Марше равентсва в Киеве продемонстрировали приверженность страны к праву на мирные собрания. Мы призываем украинские власти сохранить мир в этом году 17 июня и обеспечить безопасность в ходе предстоящего Марша равенства", - говорится в сообщении.

Напомним, во время нападений на Марше равенства в Киеве 18 июня 2017 года пострадали 10 человек, одна женщина и 9 мужчин.

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Теги публикации: Киев, Марш равенства, Европарламент  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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