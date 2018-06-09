В ЕП призывают власти Украины обеспечить безопасность участников Марша равенства в Киеве

Депутаты Европарламента призвали власти Украины принять участие в Марше равенства в Киеве. Открытое письмо с подписью 35 депутатов опубликовано на сайте члена Европарламента Ребекки Хармс.

"Мы призываем украинских лидеров и власти присоединятся к своим гражданам на Марше равенства 17 июня. Сделайте историю и станьте с украинцами, которые маршируют к сильной, разнообразной и равноправной демократии внутри нашей европейской семьи", - говорится в письме.

Как отмечается в документе, одним из основополагающих принципов Европейского союза является обеспечение равных прав для всех,

независимо от их пола, национальности, цвета кожи или сексуальной ориентации. Евродепутаты, в частности, поприветствовали прогресс Украины на пути к европейской интеграции.

"Два года безболезненных событий на Марше равентсва в Киеве продемонстрировали приверженность страны к праву на мирные собрания. Мы призываем украинские власти сохранить мир в этом году 17 июня и обеспечить безопасность в ходе предстоящего Марша равенства", - говорится в сообщении.

Напомним, во время нападений на Марше равенства в Киеве 18 июня 2017 года пострадали 10 человек, одна женщина и 9 мужчин.