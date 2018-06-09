У ЄП закликають владу України забезпечити безпеку учасників Маршу рівності в Києві

Депутати Європарламенту закликали владу України взяти участь у Марші рівності в Києві. Відкритий лист з підписом 35 депутатів опубліковано на сайті члена Європарламенту Ребекки Хармс.

"Ми закликаємо українських лідерів і владу приєднаються до своїх громадян на Марші рівності 17 червня. Зробіть історію і станьте з українцями, які марширують до сильної, різноманітної і рівноправній демократії всередині нашої європейської сім'ї", - йдеться в листі.

Як наголошується в документі, одним із основоположних принципів Європейського союзу є забезпечення рівних прав для всіх,

незалежно від їх статі, національності, кольору шкіри або сексуальної орієнтації. Євродепутати, зокрема, привітали прогрес України на шляху до європейської інтеграції.

"Два роки безболісних подій на Марші рівності в Києві продемонстрували прихильність країни до права на мирні зібрання. Ми закликаємо українську владу зберегти мир в цьому році 17 червня і забезпечити безпеку в ході майбутнього Маршу рівності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час нападів на Марші рівності в Києві 18 червня 2017 року постраждали 10 осіб, одна жінка і 9 чоловіків.