Депутаты Европарламента отказались ужесточать нормы авторского права для интернета

Против принятия директивы выступили 318 депутатов

Депутаты Европейского парламента сегодня, 5 июля, отказались утвердить одобренную ранее Комитетом по правовым вопросам директиву об ужесточении норм авторского права для интернета. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Отметим, что против принятия директивы выступили 318 из 627 участвовавших в голосовании депутатов, в поддержку документа проголосовали 278, а еще 31 воздержался.

На сайте Европарламента отмечается, что после обсуждения и внесения поправок проект будет вновь вынесен на голосование на следующей пленарной сессии Европарламента. Как известно, следующая сессия состоится в сентябре.

Напомним, 4 июля открытая интернет-энциклопедия Wikipedia в знак протеста приостановила работу на четырех европейских языках. Энциклопедия перестала работать на польском, итальянском, испанском и латышском языках. Компания таким образом привлекает внимание европейцев к голосованию за директиву об авторском праве в интернете.