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Депутати Європарламенту відмовилися посилювати норми авторського права для інтернету

НовиниПолітика    05.07.2018 - 14:56
Ілюстративне фото: Європарламент (European Union 2017 - European Parliament)
Ілюстративне фото: Європарламент (European Union 2017 - European Parliament)

Проти прийняття директиви виступили 318 депутатів

Депутати Європейського парламенту сьогодні, 5 липня, відмовилися затвердити схвалену раніше Комітетом з правових питань директиву про посилення норм авторського права для інтернету. Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

Зазначимо, що проти прийняття директиви виступили 318 з 627 депутатів, які брали участь в голосуванні, у підтримку документа проголосували 278, а ще 31 утримався.

На сайті Європарламенту відзначається, що після обговорення і внесення поправок проект буде знову винесено на голосування на наступній пленарній сесії Європарламенту. Як відомо, наступна сесія відбудеться у вересні.

Нагадаємо, 4 липня відкрита інтернет-енциклопедія Wikipedia в знак протесту призупинила роботу на чотирьох європейських мовах. Енциклопедія перестала працювати польською, італійською, іспанською та латиською мовами. Компанія таким чином привертає увагу європейців до голосування за директиву про авторське право в інтернеті.

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Теги публікації: авторское право, Європарламент, інтернет  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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