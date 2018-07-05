"Википедия" приостановила работу на четырех европейских языках

"Википедия" не работает на итальянском, польском и латышском языках

Открытая интернет-энциклопедия "Википедия" 4 июня в знак протеста приостановила работу на четырех европейских языках. Об этом информирует DW.

Энциклопедия перестала работать на польском, итальянском, испанском и латышском языках. "Википедия" таким образом привлекает внимание европейцев к голосованию по директиве об авторском праве в интернете.

"Вместо того, чтобы обновить законы об авторских правах в Европе и способствовать участию всех граждан в информационном обществе, директива предусматривает обратное - ставит под угрозу свободу общения онлайн, и ограничивает доступ к интернету, создавая новые препятствия и фильтры", - говорится в сообщении, всплывающем при попытке зайти на указанные языковые сегменты портала.

Авторы сообщения считают, что принятие закона повредит работе "Википедии" и осложнит обмен новостями в соцсетях или доступ к ним через поисковые системы.

"Наибольшие вопросы вызывают статьи 11 и 13 директивы. Первая обязывает новостные агрегаторы вводить "налог на ссылки", то есть оплачивать копирование фрагментов журналистских материалов. Вторая - наделяет интернет-платформы ответственностью за нарушение авторских прав их пользователями. По мнению экспертов, это неминуемо подтолкнет сайты к предварительной фильтрации всего загружаемого контента", - пишет издание.

По мнению критиков, проверка каждой публикации на соблюдение авторских прав физически невозможна. Также отмечается, что внедрение автоматической системы проверки займет слишком много времени.

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