Депутаты Европарламента осудили указ Путина о российских паспортах

Депутаты Европейского парламента осудили действия Российской Федерации относительно указа об упрощении выдачи российских паспортов гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление на сайте Европейского парламента.

Заявление подписали докладчик Комитета Европарламента по иностранным делам относительно Украины Михаэль Галер, председатель делегации Европарламента в Парламентской ассамблее Восточного партнерства Ребекка Хармс и председатель делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации ЕС-Украина Дариуш Розати.

"Мы осуждаем указ президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 года, которым вводятся упрощенные процедуры подачи на российское гражданство и на получение российских паспортов для лиц, постоянно проживающих в некоторых районах Донецкой и Луганской областей Украины. Этот российский указ неприемлем и вновь демонстрирует неуважение российской власти к суверенитету Украины и международному законодательству", - говорится в заявлении.

Депутаты отметили, что Россия продемонстрировала намерение дальнейшей дестабилизации ситуации в Украине всего через три дня после того, как народ Украины мирно избрал нового президента путем конкурентных выборов.

"Это решение является продолжением российского тренда выдачи российских паспортов в конфликтных районах стран Восточного партнерства, которые находятся вне контроля национальных правительств", - говорится в документе.

Депутаты заявили, что такой указ Кремля все больше ослабляет ожидания международного сообщества относительно полного выполнения минских соглашений.

Ранее РБК-Украина сообщало, что заместитель постоянного представителя США в ООН Джонатан Коэн осудил указ президента РФ об упрощенном порядке получения гражданства России жителями оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям "Донецкой и Луганской народных республик". Совет безопасности ООН собрался на экстренное заседание.