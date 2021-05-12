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Депутати "Єдиної Росії" приїжджали на Донбас. Україна різко відреагувала

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Київ, Середа 12 травня 2021 12:53
Депутати "Єдиної Росії" приїжджали на Донбас. Україна різко відреагувала Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна висловлює протест у зв’язку із неузгодженим візитом керівництва та депутатів партії "Єдина Росія" на Донбас. У МЗС України розглядають цей приїзд як елемент російської передвиборчої кампанії напередодні вересневих виборів до Державної думи РФ.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

В Україні заявили, що ця поїздка ілюструє занепад підтримки "Єдиної Росії" серед російського населення.

"Участь українських громадян із російськими паспортами, нав’язаними окупаційною адміністрацією, у виборах до Держдуми РФ поставить під сумнів їхню легітимність", - йдеться у заяві МЗС.

Такі дії російської сторони підривають політико-дипломатичне врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, йдуть у розріз із зобов’язаннями Росії в рамках мінських домовленостей та домовленостей лідерів нормандського формату, заявили в МЗС України.

Раніше повідомлялось, що в Організації Об'єднаних Націй найближчим часом навряд чи домовляться про введення миротворців на Донбас.

До цього повідомлялося, як і за яких умов можуть ввести миротворців на Донбас.

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