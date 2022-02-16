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Депутаты будут работать еще неделю: в Раде предлагают изменить календарный план

Автор: Александр Белоус

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия зарегистрировал проект изменений в календарный план сессии Верховной рады. Предлагается установить, что на следующей неделе парламент будет работать в пленарном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук.

В то же время текст проекта постановления Арахамии №7060 от 16 февраля 2022 года на сайте парламента пока отсутствует.

Согласно календарному плану, парламент работает в пленарном режиме неделю 15-18 февраля. Следующая неделя отведена для работы с избирателями.

В то же время ранее во фракции "Слуга народа" заявляли, что Верховная рада готова собраться в любой момент на заседание, чтобы принимать необходимые для страны решения.

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Верховная рада