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Депутатов СН никто не заставляет голосовать за идеологические проекты, - Корниенко

Автор: Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Депутатов партии "Слуга народа" не заставляют голосовать за идеологические проекты. Если они не поддерживают какие-то идеологические решения, их не будут выгонять из фракции.

Об это заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, говорится в материале РБК-Украина "Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию".

По его словам, более чем за полтора года совместной работы депутаты монобольшинства уже прошли определенную притирку друг к другу, каждый понимает, чего можно ожидать от каждого.

"Никто не будет заставлять депутатов, которые явно не поддерживают какие-то идеологические решения, вроде постановления про Революцию достоинства, голосовать за это, никто не будет их выгонять из фракции. Но точно так же эти же депутаты должны быть готовы, что их инициативы в другую сторону, например, по языку, во фракции не будут массово поддерживать", - сказал Корниенко.

Напомним, в январе глава фракции Давид Арахамия пригрозил нардепам от "Слуги народа" исключением из фракции, если они не поддержат закон о референдуме.

Ранее РБК-Украина писало, что партия "Слуга народа" в поисках идеологии стала ощутимо сдвигаться вправо по украинским политическим координатам. При этом пятого президента Петра Порошенко конкурентом в партии не считают.

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Новости Украины нардепголосованиеСлуга народаАлександр Корниенко
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