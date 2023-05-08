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Депутати відправили у відставку голову Київської облради

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Київ, Понеділок 08 травня 2023 19:18
Депутати відправили у відставку голову Київської облради Фото: президент Володимир Зеленський (mykyivregion.com.ua)
Автор: Наталія Кава

Голову Київської обласної ради Наталію Гунько відправили у відставку. Рішення було підтримано 67 депутатами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Київської облради.

Під час голосування Наталія Гунько була відсутня у залі. Як заявили в облраді, вона не відзвітувала про свою роботу за 2022 рік перед депутатами.

"Зважаючи на те, що Наталія Гунько не написала заяву на звільнення, відбулося таємне голосування, під час якого 67 з 74 підтримали її відставку", - сказано в повідомленні. Тимчасово, виконання обов’язків голови Київської обласної ради покладено на першого заступника Ярослава Добрянського.

Наталія Гунько - представниця "Слуги народу" і дружина народного депутата від президентської партії.

Нагадаємо, минулого місяці Кабінет міністрів України провів кадрові перестановки. Зокрема, було призначено заступника міністра освіти та науки.

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