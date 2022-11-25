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Депутати проголосують за постанову про нелегітимність перебування РФ в ООН

Фото: речник Верховної Ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про нелегітимність перебування Росії в ООН та її реформування.

Про це заявив речник Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Тут все просто. РФ вважає себе правонаступником СРСР, хоча у 1991 році СРСР, як держава та суб'єкт міжнародного права, припинив своє існування. Тому і Росія не може мати статус держави-продовжувача СРСР. Абсурдно те, що держава-терорист може впливати на ухвалення рішень в ООН і тим більше ветувати їх", - зазначив Стефанчук.

За його словами, саме тому Україна закликає реформувати таку важливу міжнародну організацію. З цією пропозицією уряд і парламент звертатимуться до парламентів та урядів іноземних держав.

Раніше повідомлялося, що парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом та закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання росіян.

Також ми писали, що парламент Нідерландів визнав Росію державою-спонсором тероризму, а її дії в Україні названі тероризмом.

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ООНРосійська ФедераціяВерховна радаРуслан Стефанчук