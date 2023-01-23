Депутаты ПАСЕ выбрали главу Ассамблеи: среди кандидатов был украинец

Сегодня, 23 января, прошли выборы президента Парламентской ассамблеи Совета Европы. На эту должность снова был избран действующий глава Тини Кокс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа, члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко в Telegram .

По словам Гончаренко, кандидатура Кокса набрала 175 голосов, а Мережко - 44.

Всего кандидатов на должность президента Ассамблеи было двое - Тини Кокс и член украинской делегации, глава комитета Верховной рады по международной политике Александр Мережко.

Напомним, о том, что Мережко выдвинул свою кандидатуру на пост президента ПАСЕ, стало известно еще 7 января.

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