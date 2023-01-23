ua ru
Пн, 23 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Депутаты ПАСЕ выбрали главу Ассамблеи: среди кандидатов был украинец

Новина українською →
Понедельник 23 января 2023 15:30
Депутаты ПАСЕ выбрали главу Ассамблеи: среди кандидатов был украинец Фото: Тини Кокс, президент ПАСЕ (coe.int)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 23 января, прошли выборы президента Парламентской ассамблеи Совета Европы. На эту должность снова был избран действующий глава Тини Кокс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа, члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко в Telegram.

Всего кандидатов на должность президента Ассамблеи было двое - Тини Кокс и член украинской делегации, глава комитета Верховной рады по международной политике Александр Мережко.

По словам Гончаренко, кандидатура Кокса набрала 175 голосов, а Мережко - 44.

Напомним, о том, что Мережко выдвинул свою кандидатуру на пост президента ПАСЕ, стало известно еще 7 января.

Также мы писали, что в октябре ​​ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала режим в РФ террористическим.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Совет Европы
NEWS
Будут активные "посадки"? Все подробности коррупционных скандалов в министерствах
Будут активные "посадки"? Все подробности коррупционных скандалов в министерствах
DAILY
Константин Машовец: В течение зимы-весны россияне попытаются переломить ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Константин Машовец: В течение зимы-весны россияне попытаются переломить ход войны