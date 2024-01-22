Депутати ПАРЄ обрали голову Асамблеї: хто ним став

Новим президентом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) став представник Греції Теодорос Русопулос. Він також є представником Європейської народної партії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter ПАРЄ.
"Вітаємо Теодороса Русопулоса з Греції, який щойно був обраний президентом Асамблеї!" - йдеться у повідомленні
Як зазначається, Русопулос є 35 президентом ПАРЄ з 1949 року і першим громадянином Греції, який обійняв цю посаду.
Термін його повноважень становить один рік і може бути продовжено ще на 365 днів.
До цього цю посаду обіймав Тині Кокс. Він виконував обов'язки президента ПАРЄ два роки поспіль. Під час минулорічних виборів, результати яких стали відомі у січні 2023 року, на цю посаду претендував і українець - нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Мережко.
Зазначимо, ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала режим у РФ терористичним.
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