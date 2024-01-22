Депутаты ПАСЕ выбрали главу Ассамблеи: кто им стал

Новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стал представитель Греции Теодорос Русопулос. Он также является представителем Европейской народной партии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter ПАСЕ.
"Поздравляем Теодороса Русопулоса из Греции, который только что был избран президентом Ассамблеи!" - говорится в сообщении
Как отмечается, Русопулос является 35 президентом ПАСЕ с 1949 года и первым гражданином Греции, занявшим этот пост.
Срок его полномочий составляет один год и может быть продлен еще на 365 дней.
До этого эту должность занимал Тини Кокс. Он выполнял обязанности президента ПАСЕ два года подряд. Во время прошлогодних выборов, результаты которых стали известны в января 2023 года, на эту должность претендовал и украинец - нардеп от партии "Слуга народа" Александр Мережко.
Отметим, ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала режим в РФ террористическим.
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