Депутати хочуть знести гаражі ветеранів заради збереження дерев на Теремках: що відомо

Пропозицію знести 60 гаражів поруч з теплотрасою висловила у Facebook депутатка Київради від "Європейської солідарності" Вікторія Пташник. Проте, як виявилося, ці гаражі належать, зокрема, ветеранам та особам з інвалідністю.

"Для цього достатньо було б демонтувати гаражі, які розташовані поруч на шляху прокладання мережі", - написала Вікторія Пташник.

Директор Департаменту територіального контролю КМДА Михайло Буділов повідомив, що йдеться, зокрема, про гаражі учасників бойових дій (УБД) та людей з інвалідністю - місцевих мешканців.

Він зазначив, що на запит громадськості провели позачергове обстеження гаражного кооперативу.

"Зважаючи на важливість та складність ситуації з будівництвом теплотраси й деревами перевіряв виконання запиту громади особисто. Колись тут побудували більше 100 металевих гаражів, гаражний кооператив", - розповів Буділов.

Він пояснив, що власники - мешканці переважно сусідніх будинків.

"Районна влада тоді видавала дозволи для осіб з інвалідністю та ветеранів. Зараз залишилось близько 60. На деяких написано "УБД", - наголосив чиновник.

Як повідомляли в КМДА, що у Голосіївському районі ведуться роботи з будівництва резервної теплової мережі для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2.

В разі відсутності такої мережі взимку без тепла можуть залишитися мешканці 280 багатоповерхових будинків через російські обстріли по критичній інфраструктурі.

За інформацією КМДА, видалення дерев у зоні будівництва є вимушеним заходом для прокладання теплотраси.

Після завершення робіт територію мають упорядкувати: відновити благоустрій та зелену зону, в тому числі з відновленням дерев.