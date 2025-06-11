Депутати хочуть, щоб НБУ купував біткоїни в резерви

Група народних депутатів хоче, щоб криптовалюта - найбільш ризикований актив - стала частиною міжнародних резервів України. Зараз резерви зберігаються виключно в надійних і безпечних активах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону № 13356 .

Тексту проєкту на сайті Верховної Ради наразі немає. Водночас один з авторів, народний депутат Ярослав Железняк, пояснив його зміст.

"Згідно з законопроекту, ми даємо право Нацбанку включати в віртуальні активи до резервів України. При тому як, коли і скільки, це має вже бути рішення самого регулятора", - написав депутат.

Железняк стверджує, що США нібито вже формують стратегічний крипто-резерв та існує багато ініціатив на рівні окремих штатів. Депутат назвав такі країни, як Сальвадор, Китай, Швейцарія, Бразилія, Пакистан, Киргизстан, Чехія, які працюють над включенням віртуальних активів до резервів (але не включили).

США та Сальвадор

Президент США Дональд Трамп у березні оголосив назви п'яти цифрових активів, які він очікує включити до нового стратегічного резерву криптовалют США, що призвело до різкого зростання ринкової вартості кожного з них.

Водночас уряд США не буде купувати додаткові активи для резерву, крім тих, які отримані в результаті конфіскації

Трамп отримав підтримку криптоіндустрії у своїй передвиборчій кампанії 2024 року, і він швидко перейшов до підтримки їхніх політичних пріоритетів.

За його попередника-демократа Джо Байдена регулюючі органи посилили контроль над галуззю, намагаючись захистити американців від шахрайства та відмивання грошей.

При Трампі Комісія з цінних паперів і бірж припинила розслідування щодо кількох криптовалютних компаній і відкликала позов проти Coinbase, найбільшої криптовалютної біржа в США.

Експеримент з біткоїном в Сальвадорі повністю провалився. Програма з цифровим гаманцем Chivo коштувала державі приблизно 1 млрд доларів за два роки, проте масового використання біткоїну не відбулося. У лютому 2025 року парламент країни під тиском МВФ скасував обов'язковий статус біткоїну як офіційного засобу платежу.