Депутата від ОПЗЖ в Ужгороді викрили на брехні в декларації

Як зазначають у прокуратурі, фігурант був обраний до Ужгородської міськради у 2020 році від нині забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - За життя".

Офіційно ім'я депутата не розголошується, однак згідно з відкритими даними, мова може йти про Павла Маєрчика, саме він у 2020 році балотувався до міськради Ужгорода від "ОПЗЖ".

Нерухомість і кошти, яких не було в декларації

За результатами повної перевірки декларації за 2022 рік встановлено, що депутат умисно не відобразив у ній низку активів та фінансових зобов’язань. Зокрема, у декларації відсутня інформація про нерухомість, якою користувалися члени його родини.

Йдеться про приватний житловий будинок в Ужгороді площею близько 360 кв. м, а також об’єкти нерухомості у Києві.

Спроба легалізації коштів

Крім того, підозрюваний не задекларував понад 315 тисяч доларів готівкою, які передав третій особі, оформивши їх як позику. Слідство вважає, що таким чином він намагався легалізувати кошти з непідтвердженим походженням. Загальна сума легалізації незаконно отриманих активів становить 11,5 млн гривень.

Також у декларації не було вказано:

понад 1,3 млн гривень на приватних банківських рахунках;

майже 800 тисяч гривень боргових зобов’язань;

близько 70 тисяч гривень отриманої заробітної плати.

Обшуки, майно та запобіжний захід

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили два годинники відомих світових брендів, дев’ять картин відомих художників, автомобілі Mercedes-Benz S-Class та Mercedes-Benz GLE 2021 року, мобільні телефони, документи щодо оренди приміщень та готівкові кошти.

Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України (умисне внесення недостовірних відомостей до декларації) та ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Прокуратура ініціювала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн гривень, а також арешт майна з метою подальшої конфіскації.