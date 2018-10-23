Депутата Рады подозревают в хищении 20 млн долларов госбанка, - САП

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Нардепа также подозревают в злоупотреблении служебным положением, подделке документов

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует уголовное производство по фактам завладения 20 млн долларов государственного банка народным депутатом Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Сообщается, что детективы НАБУ ведут досудебное расследование уголовного производства по фактам организованного нардепом завладения средствами государственного банка на сумму в 20 млн долларов. Депутат организовал преступление путем злоупотребления служебным положением, подделки документов и их использования при пособничестве чиновников банковского учреждения. Непосредственно исполнили завладение его родственники и бизнес-партнеры.

В причастности к совершенным противоправным деяниям подозреваются более десятка человек.

Отметим, что по данным Telegram-канала The Newsroom, который ведут журналисты Татьяна Николаенко и Оксана Денисова, речь может идти о депутате от фракции "Воля народу" Станиславе Березкине. По их данным, указанные средства были взяты в кредит для обеспечения покупки корпоративных прав одного из предприятий на побережье Черного моря.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении экс-премьер-министру Украины Николаю Азарову и его сыну. Как отмечается, ГПУ проводит досудебное расследование по делу по подозрению экс-нардепа в получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 368-2 УК Украины), а также по фактам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 209 УК Украины.