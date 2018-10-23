Депутата Ради підозрюють у розкраданні 20 млн доларів держбанку, - САП

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Нардепа також підозрюють у зловживанні службовим становищем, підробці документів

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розслідує кримінальне виробництво за фактами заволодіння 20 млн доларів державного банку народним депутатом України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Повідомляється, що детективи НАБУ ведуть досудове розслідування кримінального провадження за фактами організованого нардепом заволодіння коштами державного банку на суму в 20 млн доларів. Депутат організував злочин шляхом зловживання службовим становищем, підроблення документів та їх використання при пособництві чиновників банківської установи. Безпосередньо виконали заволодіння його родичі і бізнес-партнери.

У причетності до вчинених протиправних діянь підозрюються більше десятка осіб.

Відзначимо, що за даними Telegram-каналу The Newsroom, який ведуть журналісти Тетяна Ніколаєнко і Оксана Денисова, мова може йти про депутата від фракції "Воля народу" Станіслава Березкіна. За їхніми даними, зазначені кошти були взяті в кредит для забезпечення покупки корпоративних прав одного з підприємств на узбережжі Чорного моря.

Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура України повідомила про підозру екс-прем'єр-міністру України Миколі Азарову і його синові. Як зазначається, що ГПУ проводить досудове розслідування по справі за підозрою екс-нардепа в отриманні хабара в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 368-2 КК України), а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 209 КК України.