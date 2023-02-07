Депутата Херсонської облради підозрюють у співпраці із ФСБ РФ

Як з'ясувало слідство, підозрюваний, який раніше служив у правоохоронних органах і звільнився в званні генерал-майор міліції, під час тимчасової окупації Херсона співпрацював зі співробітником ФСБ РФ.

Представник російської спецслужби керував процесами встановлення та затвердження окупаційних військ, а також координував створення псевдоправоохоронних та незаконних судових "органів" на території області.

При цьому роль депутата полягала у наданні куратору з РФ інформації про осіб, яких можна залучити до співпраці та роботи в окупаційних органах влади. Для цього він особисто контактував як з колишніми правоохоронцями, так і з чинними, схиляючи їх до співпраці з окупантами.

Фото: депутата Херсонської облради підозрюють у співпраці з ФСБ РФ (t.me/pgo_gov_ua)

Наразі "народному обранцю" повідомлено про підозру у вчиненні умисних пособницьких дій з метою зміни меж території та державного кордону України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України).