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Депутата Херсонської облради підозрюють у співпраці із ФСБ РФ

Фото: депутата Херсонської облради підозрюють у співпраці з ФСБ РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Депутата Херсонської обласної ради від забороненої в Україні партії "Блок Володимира Сальдо" підозрюють у співпраці із ФСБ Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Як з'ясувало слідство, підозрюваний, який раніше служив у правоохоронних органах і звільнився в званні генерал-майор міліції, під час тимчасової окупації Херсона співпрацював зі співробітником ФСБ РФ.

Представник російської спецслужби керував процесами встановлення та затвердження окупаційних військ, а також координував створення псевдоправоохоронних та незаконних судових "органів" на території області.

При цьому роль депутата полягала у наданні куратору з РФ інформації про осіб, яких можна залучити до співпраці та роботи в окупаційних органах влади. Для цього він особисто контактував як з колишніми правоохоронцями, так і з чинними, схиляючи їх до співпраці з окупантами.

Фото: депутата Херсонської облради підозрюють у співпраці з ФСБ РФ (t.me/pgo_gov_ua)

Наразі "народному обранцю" повідомлено про підозру у вчиненні умисних пособницьких дій з метою зміни меж території та державного кордону України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України).

Нагадаємо, раніше ми писали, що компанії подружжя зрадника Віктора Медведчука фінансували російських силовиків. Правоохоронці викрили фірми, власником яких є Оксана Марченко.

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