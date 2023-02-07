Как выяснило следствие, подозреваемый, ранее служивший в правоохранительных органах и уволившийся в звании генерал-майор милиции, во время временной оккупации Херсона сотрудничал с сотрудником ФСБ РФ.

Представитель российской спецслужбы руководил процессами установления и утверждения оккупационных войск, а также координировал создание псевдоправоохранительных и незаконных судебных "органов" на территории области.

При этом роль депутата заключалась в предоставлении куратору из РФ информации о лицах, которых можно привлечь к сотрудничеству и работе в оккупационных "органах" власти. Для этого он лично контактировал как с бывшими стражами порядка, так и с действующими, склоняя их к сотрудничеству с оккупантами.

Фото: депутата Херсонского облсовета подозревают в сотрудничестве с ФСБ РФ (t.me/pgo_gov_ua)

Сейчас "народному избраннику" сообщено о подозрении в совершении умышленных пособнических действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК Украины).