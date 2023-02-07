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Депутата Херсонского облсовета подозревают в сотрудничестве с ФСБ РФ

Фото: депутата Херсонского облсовета подозревают в сотрудничестве с ФСБ РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Депутата Херсонского областного совета от запрещенной в Украине партии "Блок Владимира Сальдо" подозревают в сотрудничестве с ФСБ России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Как выяснило следствие, подозреваемый, ранее служивший в правоохранительных органах и уволившийся в звании генерал-майор милиции, во время временной оккупации Херсона сотрудничал с сотрудником ФСБ РФ.

Представитель российской спецслужбы руководил процессами установления и утверждения оккупационных войск, а также координировал создание псевдоправоохранительных и незаконных судебных "органов" на территории области.

При этом роль депутата заключалась в предоставлении куратору из РФ информации о лицах, которых можно привлечь к сотрудничеству и работе в оккупационных "органах" власти. Для этого он лично контактировал как с бывшими стражами порядка, так и с действующими, склоняя их к сотрудничеству с оккупантами.

Фото: депутата Херсонского облсовета подозревают в сотрудничестве с ФСБ РФ (t.me/pgo_gov_ua)

Сейчас "народному избраннику" сообщено о подозрении в совершении умышленных пособнических действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК Украины).

Напомним, ранее мы писали, что компании супруги предателя Виктора Медведчука финансировали российских силовиков. Правоохранители разоблачили фирмы, владельцем которых является Оксана Марченко.

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