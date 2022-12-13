У депутата Держдуми знайшли 11 квартир у Києві: йому вже повідомили про підозру
Депутату Держдуми повідомлено про підозру за посягання на територіальну цілісність України. Під час обшуків у нього знайшли документи, які б підтверджували наявність 11 квартир у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.
У поліції не розголошують ім'я депутата, проте повідомляють, що він є уродженцем Маріуполя, народився 1968 року, а цього року був нагороджений медаллю "за відвагу" та "бойовою" медаллю "за визволення Маріуполя" наказом ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліну.
"Перед повномасштабним вторгненням як депутат нинішнього скликання державної думи РФ голосував серед інших депутатів про надання дозволу на ведення військ на територію України", - розповіли в поліції.
Крім того, під час досудового розслідування було проведено 8 обшуків. У ході зазначених заходів виявлено та вилучено оригінали документів, що підтверджують наявність у підозрюваного 11 квартир у Києві.
Нагадаємо, раніше українські правоохоронці повідомили про підозру шести генералів РФ, які організували вторгнення окупантів на територію Харківської області.
Також правоохоронці повідомили про підозру російського військового, який катував учасників АТО під час окупації Київської області.
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