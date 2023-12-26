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Депутат от "ОПЗЖ" и не только. В Запорожской области вынесли приговоры трем коллаборантам

Запорожская область, Вторник 26 декабря 2023 23:28
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Депутат от "ОПЗЖ" и не только. В Запорожской области вынесли приговоры трем коллаборантам Архивное фото: В Запорожской области вынесли приговоры трем коллаборационистам (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Запорожской области вынесли приговоры трем коллаборантам, которые на оккупированной территории сотрудничают с россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Депутат от "ОПЗЖ"

В частности, семь лет лишения свободы получила депутат Мелитопольского районного совета 8-го созыва от запрещенной политической партии - "ОПЗЖ".

Действующий депутат предала народ Украины и присоединилась к агрессорам после захвата части региона. Установлено, что после начала полномасштабного вторжения, она призвала жителей региона поддержать оккупантов.

За это агрессоры предложили ей должность "руководителя аппарата военно-гражданской администрации Мелитопольского района".

Двое других коллаборантов

Другая коллаборантка заочно приговорена к 8 годам лишения свободы. Предательницей оказалась жительница Акимовки, которая заняла должность заместителя председателя "Акимовской поселковой администрации Мелитопольского района".

Еще одна вражеская приспешница, которая в июне 2022 года в оккупированном Молочанске добровольно заняла должность "начальника отдела по земельным ресурсам и экологической безопасности" в незаконном органе власти государства агрессора - "Военно-гражданская администрация города Молочанск Запорожской области" получила 10 лет лишения свободы.

На своих должностях предательницы всячески способствуют деятельности оккупационной власти, координируют деятельность подчиненных подразделений на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Суды над предателями и оккупантами

Недавно в Украине приговорили к тюремному заключению еще четырех оккупантов, которые в рядах армии России воевали на Донбассе.

Также в Украине суд вынес приговор блогеру Юрию Подоляке, находящемуся в РФ и оправдывающему преступления оккупантов. Ему назначили 12 лет тюрьмы.

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