Депутат из списка "Слуги народа" отказался от мандата

Центральная избирательная комиссия сообщает, что новоизбранный депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрей Лысюк отказался от мандата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ЦИК.

Так, 22 августа состоялось очередное заседание ЦИК под председательством Татьяны Слипачук.

"В связи с заявлением избранного народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе Лысюка А.А., включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №69 об отказе от депутатского мандата, комиссия признала его не получившим указанный мандат", - говорится в сообщении.

Согласно информации общественной организации "Честно", Лысюк является директором ООО "Лигал Консалтинг".

Кроме того, он основатель и глава Адвокатского объединения "Hillmont Partners". Руководитель ООО "Информационно-аналитическое агентство Айсберг информ", ООО "Риск Менеджмент Групп". Научный консультант телепроектов телеканала "СТБ", в частности шоу "Следствие ведут экстрасенсы".

Отметим, Лысюк работал на оперативных и руководящих должностях Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ (г. Киев). Окончил юридический факультет академии СБУ. Подполковник СБУ.

Напомним, ЦИК 3 августа объявил результаты внеочередных выборов в Верховную раду в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). Так, Лысюк прошел в ВР по списку партии "Слуга народа" под номером 69.

Как писало РБК-Украина ранее, первое торжественное заседание Верховной рады девятого созыва состоится в четверг, 29 августа.