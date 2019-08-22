Депутат зі списку "Слуги народу" відмовився від мандата

Центральна виборча комісія повідомляє, що новообраний депутат Верховної ради від партії "Слуга народу" Андрій Лисюк відмовився від мандату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ЦВК.

Так, 22 серпня відбулося чергове засідання ЦВК під головуванням Тетяни Сліпачук.

"У зв’язку із заявою обраного народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Лисюка А.О., включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 69, про відмову від депутатського мандата, комісія визнала його таким, який не набув зазначеного мандата", - сказано у повідомленні.

Відповідно до інформації громадської організації "Чесно", Лисюк є директором ТОВ "Лігал консалтинг".

Крім того, він засновник та голова Адвокатського об’єднання "Hillmont Partners". Керівник ТОВ "Інформаційно-аналітичне агентство Айсберг інформ", ТОВ "Ризик Менеджмент Груп". Науковий консультант телепроектів телеканалу "СТБ", зокрема шоу "Слідство ведуть екстрасенси".

Зазначимо, Лисюк працював на оперативних і керівних посадах Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ (м. Київ). Закінчив юридичний факультет академії СБУ. Підполковник СБУ.

Нагадаємо, ЦВК 3 серпня оголосила результати позачергових виборів до Верховної ради в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Так, Лисюк пройшов до ВР за списком партії "Слуга народу" під номером 69.

Як писало РБК-Україна раніше, перше урочисте засідання Верховної ради дев'ятого скликання відбудеться у четвер, 29 серпня.