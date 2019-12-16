Депутат от "Слуги народа" заявил о нападении на него

Депутат Верховной Рады, член фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко заявил, что возле его дома в Сумах на него напали двое неизвестных. Об этом нардеп написал в Facebook, сообщает РБК-Украина.

Нападение Ананченко связывает со своей политической деятельностью.

"Сегодня, в родном городе Сумы, на меня возле подъезда напали двое молодчиков в балаклавах. Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе", - написал он.

Напомним, 11 декабря в Раде произошла драка после заседания комитета ВР по вопросам аграрной политики. Столкновения произошли между депутатом ВР от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцем и активистами ВО "Свобода" Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко.

Позже Богданец попал в больницу после драки в Раде. Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгению Кравчук сообщила, что у Богданца сотрясение мозга.

РБК-Украина ранее писало, что 5 декабря в Раде подрались депутаты от фракции "Слуга народа". Драка произошла за колонной, которая находится в секторе "Европейской солидарности".

Позже стала известна причина драки: Лерос в закрытом чате фракции высказался матом в отношении депутата Ирины Верещук, а Бужанский требовал извинений.

Ранее подрались депутат от ОПЗЖ Николай Скорик и депутат от СН Николай Тищенко. Потасовка возникла из-за возмущения депутата от ОПЗЖ Николая Скорика за отклонения постановления о создании ВСК по событиям в Одессе. Тогда Скорик плечом толкнул народного депутата от СН Николая Тищенко. А представители фракции "Слуга народа" пытались успокоить Скорика, чтобы не допустить драки.

Также недавно произошла драка между экс-нардепом Олегом Ляшко и нардепом Андреем Герусом.