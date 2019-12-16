Депутат від "Слуги народу" заявив про напад на нього

Депутат Верховної Ради, член фракції "Слуга народу" Михайло Ананченко заявив, що біля його будинку в Сумах на нього напали двоє невідомих. Про це нардеп написав Facebook, повідомляє РБК-Україна.

Напад Ананченко пов'язує зі своєю політичною діяльністю.

"Сьогодні, під час повернення додому, в рідному місті Суми, на мене біля під'їзду напали двоє молодиків у балаклаві. Такі зухвалі дії я пов'язую з моєю політичною діяльністю і з голосуванням на наступному пленарному тижні", - написав він.

Нагадаємо, 5 грудня в Раді побилися депутати від фракції "Слуга народу". Бійка сталася за колоною, яка знаходиться в секторі "Європейської солідарності".

Пізніше стала відома причина бійки: Лерос в закритому чаті фракції висловився матом стосовно депутата Ірини Верещук, а Бужанський вимагав вибачень.

РБК-Україна раніше писало, що 30 жовтня побилися депутат від ОПЗЖ Микола Скорик і депутат від СН Микола Тищенко. Бійка виникла через обурення депутата від ОПЗЖ Миколи Скорика за відхилення постанови про створення ТСК щодо подій в Одесі. Тоді Скорик плечем штовхнув народного депутата від СН Миколи Тищенка. А представники фракції "Слуга народу" намагалися заспокоїти Скорика, щоб не допустити бійки.

Також нещодавно сталася бійка між екс-нардепом Олегом Ляшком і нардепом Андрієм Герусом.