Депутат "Слуг" Пушкаренко "привласнив" дитсадок та обіцяв репресії в Естонії, - ЗМІ

В Естонії виник конфлікт між депутатом "Слуги народу" Арсенієм (Арсеном) Пушкаренком та представниками державної структури, яка займається міжнародною допомогою. Естонські посадовці заявили, що депутат намагався впливати на вибір проєктів, які фінансуються в межах допомоги Україні, а також погрожував звільненнями чиновникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Eesti Ekspress .

У розслідуванні, підготовленому на основі розмов більш ніж із 20 джерелами та документів, конфлікт між Пушкаренком і представниками Естонського центру міжнародного розвитку та співробітництва (ESTDEV) загострився у 2026 році. Естонські чиновники стверджують, що депутат намагався домогтися спрямування коштів на конкретні проєкти, зокрема в Житомирській області.

Кульмінацією стала зустріч 18 червня в Таллінні. Під час неї Пушкаренко разом з українською делегацією обговорював із керівництвом ESTDEV та організаторами конференції з відновлення України майбутні проєкти.

Погрози репресіями чиновникам Естонії

Останньою краплею, як пише видання, стала зустріч 18 червня в Таллінні. Під час неї Пушкаренко разом з українською делегацією обговорював із керівництвом ESTDEV та організаторами конференції з відновлення України майбутні проєкти.

У меморандумі, підготовленому для керівництва Міністерства закордонних справ Естонії, стверджується, що Пушкаренко під час зустрічі згадував можливу зміну уряду країни та називав Урмаса Рейнсалу майбутнім прем'єр-міністром.

За твердженням естонської сторони, депутат заявляв, що після зміни уряду працівників ESTDEV та міністра закордонних справ можуть притягнути до відповідальності та покарати.

Водночас естонська сторона наголошувала, що рішення про використання коштів ухвалюються в Естонії відповідно до встановлених процедур.

У документі також йдеться, що співпраця з Пушкаренком нібито стала неможливою через його поведінку. Очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна доручив припинити робочі контакти з Пушкаренком.

Пізніше Тсахкна особисто заявив Пушкаренку, що Естонія більше не працюватиме за принципом “ти кажеш – Естонія робить”.

“У нас є домовленості з Україною, а не з тобою”, – сказав, за словами співрозмовників, естонський міністр.

"Привласнення" дитсадка та фейковий "представник Естонії"

У матеріалі згадується, що коли Естонія виділила кошти на відновлення Житомирщини, то депутат від партії президента Зеленського активно піарився на цих подіях. Наприклад, на огорожі дитячого садка в Овручі розміщували табличку про те, що будівництво здійснюється за підтримки депутата. За словами співрозмовників Eesti Ekspress, естонські представники вимагали її прибрати.

А коли фонд Олени Зеленської за підтримки ESTDEV почав відновлювати житлові будинки для багатодітних, то Арсеній Пушкаренко приїхав на місце будівництва та заявив, що представляє Естонію. Він також пообіцяв одній із родин місце в будинку, який будували за участю естонської допомоги.

В Естонії заявили, що депутат не мав повноважень представляти країну чи цей проєкт. Після цього ESTDEV домовився, що пропозиції щодо об'єктів для реконструкції подаватиме безпосередньо українська влада.

Що відомо про Арсенія Пушкаренка

За даними руху ЧЕСНО, депутат Пушкаренко відмітився тим, що проголосував "за" законопроєкт 12414, яким запроваджувалась залежність роботи НАБУ і САП від Генерального прокурора. Цей законопроєкт фактично ліквідував незалежність антикорупційних органів та перетворив їх на підконтрольні владі.

Наприкінці 2022 року проголосував за містобудівну реформу (#5655), яка впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України. Через спротив громадськості станом на початок 2024 року президент не підписав законопроєкт, а отже він лишається нечинним.