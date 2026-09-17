Депутат "Слуг" Пушкаренко "присвоил" детсад и обещал репрессии в Эстонии, - СМИ

В Эстонии возник конфликт между депутатом "Слуги народа" Арсением (Арсеном) Пушкаренко и представителями государственной структуры, занимающейся международной помощью. Эстонские чиновники заявили, что депутат пытался влиять на выбор проектов, финансируемых в рамках помощи Украине, а также угрожал увольнениями чиновникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Eesti Ekspress .

В расследовании, подготовленном на основе разговоров с более чем 20 источниками и документами, конфликт между Пушкаренко и представителями Эстонского центра международного развития и сотрудничества (ESTDEV) обострился в 2026 году. Эстонские чиновники утверждают, что депутат пытался добиться направления средств на конкретные проекты, в частности, в Житомирской области.

Кульминацией стала встреча 18 июня в Таллинне. В ней Пушкаренко вместе с украинской делегацией обсуждал с руководством ESTDEV и организаторами конференции по восстановлению Украины будущие проекты.

Угрозы репрессиями чиновникам Эстонии

Последней каплей, как пишет издание, стала встреча 18 июня в Таллинне. В ней Пушкаренко вместе с украинской делегацией обсуждал с руководством ESTDEV и организаторами конференции по восстановлению Украины будущие проекты.

В меморандуме, подготовленном для руководства Министерства иностранных дел Эстонии, утверждается, что Пушкаренко во время встречи упоминал о возможном изменении правительства страны и называл Урмаса Рейнсалу будущим премьер-министром.

По утверждению эстонской стороны, депутат заявлял, что после смены правительства работников ESTDEV и министра иностранных дел могут привлечь к ответственности и наказать.

В то же время, эстонская сторона отмечала, что решения об использовании средств принимаются в Эстонии в соответствии с установленными процедурами.

В документе также говорится, что сотрудничество с Пушкаренко якобы стало невозможным из-за его поведения. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна поручил прекратить рабочие контакты с Пушкаренко.

Позже Тсахкна лично заявил Пушкаренко, что Эстония больше не будет работать по принципу "ты говоришь - Эстония делает ".

"У нас есть договоренности с Украиной, а не с тобой", - сказал, по словам собеседников, эстонский министр.

"Присвоение" детсада и фейковый "представитель Эстонии"

В материале упоминается, что когда Эстония выделила средства на восстановление Житомирщины, депутат от партии президента Зеленского активно пиарился на этих событиях. Например, на ограждении детского сада в Овруче размещали табличку о том, что строительство осуществляется при поддержке депутата. По словам собеседников Eesti Ekspress, эстонские представители потребовали ее убрать.

А когда фонд Елены Зеленской при поддержке ESTDEV начал восстанавливать жилые дома для многодетных, Арсений Пушкаренко приехал на место строительства и заявил, что представляет Эстонию. Он также пообещал одной из семей место в доме, который строили с участием эстонской помощи.

В Эстонии заявили, что депутат не имел полномочий представлять страну или этот проект. После этого ESTDEV договорился, что предложения по объектам для реконструкции будут подавать непосредственно украинские власти.

Что известно об Арсении Пушкаренко

По данным движения ЧЕСТНО, депутат Пушкаренко отметился тем, что проголосовал "за" законопроект 12414, которым вводилась зависимость работы НАБУ и САП от Генерального прокурора. Этот законопроект фактически ликвидировал независимость антикоррупционных органов и превратил их в подконтрольные власти.

В конце 2022 года проголосовал за градостроительную реформу (#5655), которая внедрялась в интересах застройщиков и нивелировала влияние граждан на восстановление Украины. Из-за сопротивления общественности по состоянию на начало 2024 года президент не подписал законопроект, а значит, он остается недействительным.