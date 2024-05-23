Депутат связанной с Россией немецкой партии заявил, что якобы не все члены СС были преступниками

Главный кандидат ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) на выборах в Европарламент Максимилиан Кра прекратил агитацию и вышел из правления партии. Причина – реакция на его заявление о том, что якобы не все члены СС являются преступниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Руководство AfD также запретило Кра выступать публично от имени партии. Сам парламентарий объяснил свое решение тем, что его заявления "используются в качестве повода для нанесения ущерба нашей партии". Французская правопопулистская партия "Национальное объединение" объявила о прекращении сотрудничества с AfD в Европарламенте. До этого в интервью итальянской газете La Repubblica Кра заявил, что не все члены СС были преступниками. "Я никогда не скажу, что любой, кто носил форму СС, автоматически становится преступником", - сказал Кра. Связи AfD с Россией