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Депутат связанной с Россией немецкой партии заявил, что якобы не все члены СС были преступниками

Четверг 23 мая 2024 03:49
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Депутат связанной с Россией немецкой партии заявил, что якобы не все члены СС были преступниками Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Главный кандидат ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) на выборах в Европарламент Максимилиан Кра прекратил агитацию и вышел из правления партии. Причина – реакция на его заявление о том, что якобы не все члены СС являются преступниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Руководство AfD также запретило Кра выступать публично от имени партии.

Сам парламентарий объяснил свое решение тем, что его заявления "используются в качестве повода для нанесения ущерба нашей партии".

Французская правопопулистская партия "Национальное объединение" объявила о прекращении сотрудничества с AfD в Европарламенте.

До этого в интервью итальянской газете La Repubblica Кра заявил, что не все члены СС были преступниками. "Я никогда не скажу, что любой, кто носил форму СС, автоматически становится преступником", - сказал Кра.

Связи AfD с Россией

В сентябре 2022 года группа депутатов AfD заявила о планах совершить визит в Россию и "на восток Украины".

По данным расследования Spiegel, Россия сотрудничает с "Альтернативой для Германии", ставя перед ней задачу препятствовать поставкам немецкого оружия в Украину.

The Insider пишет, что депутаты AfD согласовывали с кураторами в ФСБ тексты своих выступлений и по их указанию судились с правительством Германии, чтобы остановить военную помощь Украине.

Недавно, в этом месяце, у топ-политики партии Петра Быстрона прошли обыски. Его подозревают в связях с медиаплатформой пророссийского бывшего украинского депутата Виктора Медведчука, который находится в РФ и способствует ее агрессии против Украины.

Путин и нацизм

В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский диктатор Владимир Путин обвинил поляков в нападении нацистской Германии на Польшу в 1939 году. По его словам, Варшава "заставила" Адольфа Гитлера на себя напасть, поскольку "заигралась" и оказалась "слишком несговорчивой".

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