Депутат связанной с Россией немецкой партии заявил, что якобы не все члены СС были преступниками
Главный кандидат ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) на выборах в Европарламент Максимилиан Кра прекратил агитацию и вышел из правления партии. Причина – реакция на его заявление о том, что якобы не все члены СС являются преступниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Руководство AfD также запретило Кра выступать публично от имени партии.
Сам парламентарий объяснил свое решение тем, что его заявления "используются в качестве повода для нанесения ущерба нашей партии".
Французская правопопулистская партия "Национальное объединение" объявила о прекращении сотрудничества с AfD в Европарламенте.
До этого в интервью итальянской газете La Repubblica Кра заявил, что не все члены СС были преступниками. "Я никогда не скажу, что любой, кто носил форму СС, автоматически становится преступником", - сказал Кра.
Связи AfD с Россией
В сентябре 2022 года группа депутатов AfD заявила о планах совершить визит в Россию и "на восток Украины".
По данным расследования Spiegel, Россия сотрудничает с "Альтернативой для Германии", ставя перед ней задачу препятствовать поставкам немецкого оружия в Украину.
The Insider пишет, что депутаты AfD согласовывали с кураторами в ФСБ тексты своих выступлений и по их указанию судились с правительством Германии, чтобы остановить военную помощь Украине.
Недавно, в этом месяце, у топ-политики партии Петра Быстрона прошли обыски. Его подозревают в связях с медиаплатформой пророссийского бывшего украинского депутата Виктора Медведчука, который находится в РФ и способствует ее агрессии против Украины.
Путин и нацизм
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский диктатор Владимир Путин обвинил поляков в нападении нацистской Германии на Польшу в 1939 году. По его словам, Варшава "заставила" Адольфа Гитлера на себя напасть, поскольку "заигралась" и оказалась "слишком несговорчивой".
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