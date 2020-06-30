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Депутат Криворожского горсовета умер во время заседания

Новости » Происшествия     30.06.2020 - 15:52
Депутат Криворожского горсовета умер во время заседания
Фото: Александр Бризецкий (facebook.com NikolayKolesnyk)

У депутата остановилось сердце

В Кривом Роге умер глава департамента регулирования градостроительства и земельных отношений исполкома Криворожского горсовета Александр Бризецкий. Во время пленарного заседания у депутата остановилось сердце.

Об этом сообщили в Управлении прессы исполкома горсовета.

"Сегодня, во время сессии городского совета, до конца выполняя свои служебные обязанности, от остановки сердца умер руководитель департамента регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома городского совета Александр Бризецкий", - говорится в сообщении.

Соболезнования в связи со смертью Бризецкого уже озвучили его коллеги и мэр Кривого Рога. Депутату было 64 года, половину из них он отдал работе в органах местного самоуправления.

Напомним, ранее от выстрела в голову скончалась жена депутата Николаевского областного совета.

Также сообщалось, что в конце мая в Киеве нашли застреленным народного депутата Валерия Давыденко.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Киевский городской советКривой Рогдепутаты
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