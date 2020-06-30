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Депутат Криворізької міськради помер під час засідання

Новини » Надзвичайні події     30.06.2020 - 15:52
Депутат Криворізької міськради помер під час засідання
Фото: Олександр Бризецкий (facebook.com NikolayKolesnyk)

У депутата зупинилося серце

У Кривому Розі помер глава департаменту регулювання містобудування та земельних відносин виконкому Криворізької міськради Олександр Бризецький. Під час пленарного засідання у депутата зупинилося серце.

Про це повідомили в Управлінні преси виконкому міськради.

"Сьогодні, під час сесії міської ради, до кінця виконуючи свої службові обов'язки, від зупинки серця помер керівник департаменту регулювання містобудівної діяльності і земельних відносин виконкому міської ради Олександр Бризецький", - йдеться в повідомленні.

Співчуття у зв'язку зі смертю Бризецького вже озвучили його колеги і мер Кривого Рогу. Депутату було 64 роки, половину з них він віддав роботі в органах місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше від пострілу в голову померла дружина депутата Миколаївської обласної ради.

Також повідомлялося, що в кінці травня в Києві знайшли застреленим народного депутата Валерія Давиденка.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Київська міська радаКривий Рігдепутаты
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