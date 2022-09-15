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Депутат Кнессета рассказал о рисках, с которыми связана поддержка Израилем Украины

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Киев, Четверг 15 сентября 2022 09:50
Депутат Кнессета рассказал о рисках, с которыми связана поддержка Израилем Украины Фото: Нир Баркат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Ростислав Шаправский, Мария Кучерявец

Израиль должен четко выбрать сторону в российско-украинской войне. И это должна быть Украина, несмотря на все риски, которые есть в этом для израильтян.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал депутат Кнессета от партии "Ликуд", экс-мэр Иерусалима Нир Баркат.

Стоит акцентировать, самым главным его месседжем во время интервью является именно поддержка Украины в этой войне.

"С первого дня этого конфликта я публично заявляю, что Израиль должен избрать сторону. И сторона, которую надо выбрать, - это сторона ценностей и поддержки украинского и американского народа, потому что мы принадлежим к западному миру. В мирное время мы хотели бы развивать отношения со всеми. Однако в неспровоцированной войне, а это вторжение в свободную страну, мы должны быть на стороне Украины", - заявил Баркат.

По его словам, он уже провел разговор с главой украинского парламента, где также подчеркнул: "Израиль не может быть нейтральным и должен выбрать сторону".

"Теперь вы должны понимать, что Израиль находится в таком положении, что может заплатить высокую цену за то, что я говорю. И я готов взять на себя этот риск, связанный с таким заявлением. Во-первых, в России полмиллиона евреев. Мы должны думать о том, что с ними происходит. Во-вторых, нам бросают вызов поставки Ираном оружия в наш регион, "Хезболле" в Ливане и режимам в Сирии, которые угрожают Израилю. И в этом районе тоже есть российское присутствие", - объясняет Баркат.

Он подчеркнул, другие европейские страны и США, широко поддерживая Украину, не имеют таких рисков как Израиль.

"Но все же, несмотря на эти риски, мы должны занять четкую позицию и очень четко управлять этими рисками", - подытожил Баркат.

Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Израиль занял нейтральную позицию в отношении введения санкций против РФ, но, как заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, в стране пообещали не помогать РФ "обходить" ограничения.

Добавим, ранее президент Владимир Зеленский заявил, Израиль должен присоединиться к международному режиму санкций против России. Ведь речь идет не о бизнесе или деньгах, а о совместной безопасности.

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