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Депутат Кнесета розповів про ризики, з якими пов'язана підтримка Ізраїлем України

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Київ, Четвер 15 вересня 2022 09:50
Депутат Кнесета розповів про ризики, з якими пов'язана підтримка Ізраїлем України Фото: Нір Баркат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський, Марія Кучерявець

Ізраїль має чітко обрати сторону в російсько-українській війні. І це має бути Україна, попри всі ризики, які є в цьому для ізраїльтян.

Про це в інтервю РБК-Україна розповів депутат Кнесету від партії "Лікуд", екс-мер Єрусалима Нір Баркат.

Варто акцентувати, найголовнішим його меседжем під час інтерв'ю є саме підтримка України у цій війні.

"З першого дня цього конфлікту я публічно заявляю, що Ізраїль повинен обрати сторону. І сторона, яку треба обрати, - це сторона цінностей і підтримки українського та американського народу, тому що ми належимо до західного світу. У мирний час ми хотіли б розвивати відносини з усіма. Однак у неспровокованій війні, а це вторгнення у вільну країну, ми повинні бути на боці України", - заявив Баркат.

За його словами, він вже провів розмову з головою українського парламенту, де також наголосив: "Ізраїль не може бути нейтральним і має обрати сторону".

"Тепер ви повинні розуміти, що Ізраїль знаходиться в такому становищі, що може заплатити високу ціну за те, що я говорю. І я готовий взяти на себе цей ризик, пов'язаний з такою заявою. По-перше, в Росії півмільйона євреїв. Ми повинні думати про те, що з ними відбувається. По-друге, нам кидають виклик постачання Іраном зброї в наш регіон, "Хезболлі" в Лівані і режимам в Сирії, які загрожують Ізраїлю. І в цьому районі теж є російська присутність", - пояснює Баркат.

Він підкреслив, інші європейські країни і США, широко підтримуючи Україну, не мають таких ризиків як Ізраїль.

"Але все ж, попри ці ризики, ми повинні зайняти чітку позицію і дуже чітко управляти цими ризиками", - підсумував Баркат.

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, Ізраїль зайняв нейтральну позицію стосовно введення санкцій проти РФ, але, як заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, в країні пообіцяли не допомагати РФ "обходити" обмеження.

Додамо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, Ізраїль має приєднатися до міжнародного режиму санкцій проти Росії. Адже мова йде не про бізнес чи гроші, а про спільну безпеку.

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