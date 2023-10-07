Депутат і рекетир. На Закарпатті затримали кума Медведчука (фото, відео)

За даними джерел РБК-Україна, СБУ затримала Івана Чубирка. Він є діючим депутатом Закарпатської ОДА, колишнім керівником ОПЗЖ в області, а також кумом Віктора Медведчука. Чубирко був одружений на сестрі зрадниці Оксани Марченко.

Як зазначають джерела, він мав стати народним депутатом України замість Іллі Киви, якого було позбавлено депутатського мандата.

За даними слідства, депутат організував банду і намагався тримати у страху жителів прикордонного регіону. Банда "вибивала" гроші, створюючи конфлікти або вигадані спори.

У разі відмови платити "данину" - бандити погрожували потерпілим насильством та "конфіскацією" майна. СБУ з'ясувала, що Чубирко та його "права рука" вимагали 135 тисяч доларів з місцевого підприємця. Зловмисники навіть викрали у чоловіка авто, щоб стягнути "борг".

Кума Медведчука затримали "на гарячому" під час передачі першого траншу у розмірі 20 тисяч доларів. Затриманим зловмисникам оголосили підозру за вимагання та викрадення авто.

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Депутату та його посіпакам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: СБУ затримала кума Медведчука на Закарпатті (t.me/SBUkr)

Що відомо про Медведчука

Віктор Медведчук є кумом російського диктатора Володимира Путіна та засновником вже забороненої в Україні партії ОПЗЖ. До початку повномасштабного вторгнення РФ його підозрювали у державній зраді.

До лютого 2022 року він перебував під домашнім арештом, але потім зрадник втік. СБУ затримала Медведчука у квітні минулого року, а у вересні його обміняли на захисників Маріуполя. Зокрема, на командирів "Азову", які захищали "Азовсталь".

Його дружина, Оксана Марченко, також втекла до Росії і зараз знаходиться там. Вона є фігуранткою декількох гучних справ.