Депутат и рэкетир. На Закарпатье задержали кума Медведчука (фото, видео)

По данным источников РБК-Украина, СБУ задержала Ивана Чубирко. Он - действующий депутат Закарпатской ОГА, бывший руководитель ОПЗЖ в области, а также кум Виктора Медведчука. Чубирко был женат на сестре предательницы Оксаны Марченко.

Как отмечают источники, он должен был стать народным депутатом Украины вместо Ильи Кивы, который был лишен депутатского мандата.

По данным следствия, депутат организовал банду и пытался держать в страхе жителей приграничного региона. Банда "выбивала" деньги, создавая конфликты или вымышленные споры.

В случае отказа платить "дань" - бандиты угрожали потерпевшим насилием и "конфискацией" имущества. СБУ выяснила, что Чубирко и его правая рука требовали 135 тысяч долларов с местного предпринимателя. Злоумышленники даже угнали у мужчины авто, чтобы взыскать "долг".

Кума Медведчука задержали "на горячем" во время передачи первого транша в размере 20 тысяч долларов. Задержанным злоумышленникам объявили подозрение за вымогательство и угон авто.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Депутату и его пособникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ задержала кума Медведчука на Закарпатье (t.me/SBUkr)

Что известно о Медведчуке

Виктор Медведчук - кум российского диктатора Владимира Путина и основатель уже запрещенной в Украине партии ОПЗЖ. До начала полномасштабного вторжения РФ его подозревали в государственной измене.

До февраля 2022 года он находился под домашним арестом, но затем предатель сбежал. СБУ задержала Медведчука в апреле прошлого года, а в сентябре его обменяли на защитников Мариуполя. В частности, на командиров "Азова", защищавших "Азовсталь".

Его жена, Оксана Марченко, тоже сбежала в Россию и сейчас находится там. Она фигурантка нескольких громких дел.