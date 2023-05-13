Депутат Держдуми РФ отримав поранення під час вибуху в Луганську

Внаслідок сильного вибуху у тимчасово окупованому Луганську, який пролунав учора, 12 травня, було поранено депутата Держдуми РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza .

Повідомляється, що поранення отримав депутат Держдуми Віктор Водолацький, член фракції "Єдина Росія".

Раніше служба безпеки України повідомила йому про підозру за те, що він наказував стріляти по українських позиціях у Луганській області. Після 24 лютого 2022 року він незаконно перетнув держкордон і "проінспектував" діяльність окупаційних органів у Луганську, Попасній та Станиці Луганській.

До того ж, депутат регулярно організує "добровільні" збори матеріально-технічної допомоги на потреби окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ.