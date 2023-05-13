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Депутат Госдумы РФ получил ранения при взрыве в Луганске

Фото: Виктор Водолацкий (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

В результате сильного взрыва во временно оккупированном Луганске, который прозвучал вчера, 12 мая, был ранен депутат Госдумы РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza.

Сообщается, что ранения получил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, член фракции "Единая Россия".

Ранее служба безопасности Украины сообщила ему о подозрении за то, что он приказывал стрелять по украинским позициям в Луганской области. После 24 февраля 2022 года он незаконно пересек госграницу и "проинспектировал" деятельность оккупационных органов в Луганске, Попасной и Станице Луганской.

К тому же депутат регулярно организует "добровольные" сборы материально-технической помощи на нужды оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ.

Напомним, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы в пятницу, 12 мая. Местные сообщили, что перед взрывами был слышен шум, напоминающий звук ракеты.

Позже глава Луганской ОВА Артем Лысогор опубликовал видео с места "прилета" по предприятию.

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Лугансквибухи